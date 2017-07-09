إيطاليا ترفض عبء استقبال وتوزيع اللاجئين بمفردها

هامبورغ (وكالات)
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن بلاده لن تقبل العمل بمفردها في مجال استقبال وتوزيع اللاجئين، وذلك بغض النظر عن الجهود الدولية لإنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.
وقال في حديث له مع الصحفيين على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبورغ: «لا يمكنني أن أقبل فكرة وجود عمليات دولية في مجال إنقاذ المهاجرين وعمليات وطنية لاستقبالهم وتوزيعهم، هذا التناقض يسود خلال الأشهر القليلة الماضية». وذكر باولو جينتيلوني أن بلاده نفذت خلال الفترة الأخيرة عملاً كبيراً لكي يحصل اللاجئون على المساعدة في البحر على المستوى الدولي، ولكنها لن تعمل وحدها في مجال استقبالهم وتوزيعهم.
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