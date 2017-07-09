ليبيا وإيطاليا تتفقان على استئناف التعاون الاقتصادي وتفعيل مشاريع معلقة

روما (وكالات)

وقع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو ونائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معتيق أمس الأول، إعلاناً مشتركاً لاستئناف التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء هذا الإعلان عشية انطلاق أول منتدى اقتصادي ثنائي سينعقد في مدينة أغريجنتو الإيطالية جنوبي صقلية يوم غد السبت.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن الإعلان الذي جرت مراسم توقيعه في أغريجنتو «حيا إعادة تفعيل اللجنة الإيطالية الليبية الخاصة بمواصلة العمل في تنفيذ مشروع الطريق السريع الساحلي الليبي وفقاً لمعاهدة الصداقة والشراكة الموقعة في عام 2008».

وأكد البيان الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار ليبيا مجدداً «الاستعداد لمزيد من تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجهات العامة والخاصة» في البلدين.