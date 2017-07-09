إصابة رجلي أمن سعوديين باعتداء إرهابي في القطيف

الرياض، القاهرة (وام)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس إصابة رجلي أمن إثر تعرض دوريتهما لاعتداء إرهابي بمحافظة القطيف شرقي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الأمني للوزارة قوله «إنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة بعد منتصف ليلة يوم السبت، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر عند مرورها بمبنى تحت الإنشاء بحي الناصرة بمحافظة القطيف، نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلا إلى المستشفى».

وأكد أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها؛ وحفاظا على سلامة مواطنيها.

وجدد بيان الخارجية الموقف المصري الثابت المناهض لكل أشكال وصور الإرهاب والتطرف.. مشددا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب من خلال إيجاد رؤية شاملة، تهدف إلى وقف انتشارها والتصدي لمموليها وأدوات الترويج لها. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا لأسرة الشهيد وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.