«ديلي تليجراف»: عزلة قطر لن تنتهي قريباً

دينا محمود (لندن)
أكدت صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية فداحة الخسائر التي ألحقتها مقاطعة الدول الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» لقطر سياسياً واقتصادياً، وألمحت في تقرير قبل نحو أسبوع على مرور العام الأول لهذه المقاطعة في 5 يونيو المقبل إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديداً حقيقياً لفرص تنظيم الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم الأموال الطائلة التي تنفقها في هذا الشأن منذ نحو سبع سنوات.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن التدابير الصارمة التي تتخذها الدول الأربع ضد نظام تميم بن حمد ألحقت خسائر جسيمة بالشركات الأجنبية العاملة في قطر أو المتعاملة معها. وضرب التقرير، وهو الثاني من نوعه خلال أيامٍ، أمثلةً على ذلك، باضطرار شركاتٍ غربية إلى وقف شحن منتجاتها إلى قطر، بمجرد فرض التدابير الصارمة عليها، من جانب «الرباعي». وأشار في هذا السياق إلى تجربة شركة «آيه تي جي» البريطانية العاملة في مجال إعداد التجهيزات الأمنية المخصصة لمواجهة الأعمال الإرهابية، والتي كانت قد حصلت على «طلبيتين بحجمٍ لا يُستهان به» من جانب عملاء قطريين، قبل أن تُعيد المنتجات، التي كان من المفترض أن تشحنها إلى قطر، إلى كلٍّ من المملكة المتحدة وسنغافورة.
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وما يفاقم من الأزمة كذلك، بحسب التقرير، تزايد حجم الطلب الاستهلاكي من جانب القطريين الذين أُجْبِروا على استيراد المواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الضروريات من مناطق أبعد، بعدما كانت هذه السلع تأتي في السابق عبر الحدود السعودية. وبينما أكد أن المقاطعة تشكل صداعاً لبعض الشركات العاملة في قطر، فقد أشار إلى أن الإجراءات الصارمة المرتبطة بذلك والمُتخذة من جانب «الرباعي»، تهدد استضافة الدوحة مونديال 2022، الذي بذل «نظام الحمدين» جهوداً مستميتة لضمان تنظيمه، حتى لو لجأ في هذا الشأن إلى وسائل غير مشروعة.
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وأكد التقرير أنه يبدو من غير المرجح أن ينتهي الخلاف الخليجي قريباً بأي وجه من الوجوه. وألمح إلى إمكانية تفاقم الأزمة التي تضرب قطر، عبر الحديث عن المشروع السياحي الذي كشفت عنه وسائل إعلام إقليمية قبل أسابيع، بشأن تفكير السلطات السعودية في شق قناةٍ بطول 60 كيلومتراً في منطقة الحدود البرية بين المملكة وقطر، وهو ما سيحوّل الأخيرة من شبه جزيرة إلى جزيرة بشكلٍ فعلي، مع إغلاق آخر منفذ بري لها مع دول الجوار.