مقتل 16 إرهابياً في الإسماعيلية والقاهرة

القاهرة (وكالات)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل 14 إرهابياً فارين من سيناء في معسكر للإرهابيين، قبل تنفيذهم أعمالاً تخريبية. وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها: «في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تتضمن اضطلاع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية، وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع، وتصنيع العبوات المتفجرة، وصقلهم في دورات لتأهيل العناصر الانتحارية، تمهيداً للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم».
وتابع البيان: «تم التعامل مع تلك المعلومات، وتبين اتخاذهم من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، معسكراً لهم، حيث تم استهدافها بتاريخ 8 الجاري عقب استئذان النيابة، وحال اقتراب القوات، بادرت العناصر الموجودة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها، ما نتج عنه مصرع 14 عنصراً إرهابياً، أمكن تحديد عدد 5 منهم». وأكدت الداخلية المصرية، عزمها المضي قدماً بسواعد رجالها في مواجهة هؤلاء العناصر، وإجهاض مخططاتهم العدائية في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من ربوع الوطن، وبصفة خاصة بمحافظة شمال سيناء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قواتنا المسلحة.
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إلى ذلك، قال مصدر أمنى من وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن إرهابيين اثنين لقيا مصرعهما، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة. وأوضح المصدر الأمني، أن قطاع الأمن الوطني، تلقى معلومات عن اختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطيرة والمطلوبة على ذمة عدد من القضايا، داخل إحدى الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر.
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وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن عزازي كان ضابطاً في قطاع الأمن الوطني، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس». والحركة مسؤولة عن هجمات عدة في السابق، منها انفجار الشهر الماضي في ضاحية المعادي بالقاهرة، أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.