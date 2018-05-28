المعارضة تتهم تميم بإخلاء الأسواق للبضائع الإيرانية والتركية الفاسدة

أبوظبي (الاتحاد)
اتهمت المعارضة القطرية، أمس، نظام تميم بن حمد، بإخلاء الأسواق للبضائع الإيرانية والتركية الفاسدة، وقالت في تغريدات على «تويتر»: «تميم العار كلف وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب منتجات دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من المتاجر القطرية في شهر رمضان المبارك، رغم اعتماد الشعب القطري عليها، ليخلي الأسواق للبضائع الإيرانية والتركية الفاسدة!». وأضافت عبر موقع «قطريليكس»: «الأسواق في قطر باتت تعمل بشكل موسمي، وتعول على الأعياد، مع عزوف المواطنين عن الشراء وارتفاع الأسعار بمقدار الضعف، والتجار يصرخون من الخسائر».
وكانت وزارة الاقتصاد القطرية قد أصدرت قراراً أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحال بأن تزيل من رفوفها فوراً كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من الدول الأربع. وقالت في بيان «إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره، سيعقبه قيام مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة». وأضافت أنها «ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، وذلك تنفيذاً لسياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف».
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وقال السفير سيد أبو زيد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن قرار حظر منتجات «الرباعي»، تخبط في موقف قطر السياسي. فيما قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن حظر قطر لمنتجات «الرباعي»، يعني مغزى سياسياً أكثر من كونه اقتصادياً لأن حجم السوق التجارية لقطر غير مؤثر على صادرات الدول الأربع، ولكنها خطوة شكلية ليس لها أي تأثير. وقال السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سفير مصر السابق في قطر، إن تكلفة المعيشة اليومية في قطر أصبحت غالية نتيجة اعتمادها بشكل مباشر على الطيران في نقل البضائع من الكويت، وتركيا، وإيران، وصمودها وإصرارها على موقفها إلى الآن سببه وجود احتياطي نقدي هائل.
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