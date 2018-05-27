إعادة استكمال الانتخابات البلدية الجزئية جنوب تونس

تونس (د ب أ)

فتحت مراكز الاقتراع في مدينة المظيلة بولاية قفصة جنوب تونس أبوابها، صباح أمس، لاستكمال الانتخابات البلدية الجزئية.

وتخلفت المظيلة عن الانتخابات البلدية التي أجريت في السادس من مايو الجاري، بسبب مشاكل تقنية وأعمال عنف شملت تهشيم معدات انتخابية من قبل مجهولين في عدد من مراكز الاقتراع في الجهة.

وفتحت ثمانية مراكز اقتراع في المدينة أبوابها عند الساعة السابعة بتوقيت تونس على أن تغلق عند الساعة الخامسة مساء.

وترشحت للانتخابات الجزئية تسع قوائم، من بينها ثلاث قوائم حزبية وهي حركة النهضة وحركة نداء تونس، وحزب الخضر للتقدم، وأخرى ائتلافية «للجبهة الشعبية»، الممثلة لأحزاب يسارية، بالإضافة إلى خمس قوائم مستقلة.

وأعلنت الهيئة النتائج الرسمية الأولية في بقية أنحاء البلاد والتي أفرزت فوز المستقلين بالنسبة الأعلى من الأصوات بنسبة 9ر32 في المئة، بينما جاء حزب حركة النهضة ثانياً بنسبة 6ر29 بالمئة يليه حزب نداء تونس بنسبة 17ر22 بالمئة. وسيجري الإعلان عن النتائج النهائية يوم 13 يونيو بعد البت في كل الطعون.