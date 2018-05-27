إعادة استكمال الانتخابات البلدية الجزئية جنوب تونس

تونس (د ب أ)
فتحت مراكز الاقتراع في مدينة المظيلة بولاية قفصة جنوب تونس أبوابها، صباح أمس، لاستكمال الانتخابات البلدية الجزئية.
وتخلفت المظيلة عن الانتخابات البلدية التي أجريت في السادس من مايو الجاري، بسبب مشاكل تقنية وأعمال عنف شملت تهشيم معدات انتخابية من قبل مجهولين في عدد من مراكز الاقتراع في الجهة.
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وترشحت للانتخابات الجزئية تسع قوائم، من بينها ثلاث قوائم حزبية وهي حركة النهضة وحركة نداء تونس، وحزب الخضر للتقدم، وأخرى ائتلافية «للجبهة الشعبية»، الممثلة لأحزاب يسارية، بالإضافة إلى خمس قوائم مستقلة.
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