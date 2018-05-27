السيسي يؤكد الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا

القاهرة (د ب أ)

بحث الرئيسان المصري والفرنسي عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون أمس في اتصال هاتفي، أخر التطورات على الساحة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكرون تناول التنسيق المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا والموضوعات، حيث ناقش الرئيسان آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات على الساحة الليبية.

وحسب المتحدث، أشاد الرئيس الفرنسي في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

من جانبه، أكد السيسي عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، مشدداً على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة، وعقدها خلال العام الجاري.

وطبقا للمتحدث، ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية، حيث اتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه الأزمة.