تقرير حقوقي يوثق 1976 انتهاكاً خلال 3 أشهر

عدن(الاتحاد)

رصد تقرير حقوقي صادر عن الملتقى الوطني في اليمن 1976 انتهاكا تصدرت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قائمة تلك الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2017.

وأوضح التقرير إلى أن قرابة 2 مليون شخص معظمهم من المواطنين كانوا ضحايا تلك الانتهاكات التي وقعت خلال الثلاثة الأشهر الماضية، لافتا إلى أنها 647 انتهاكا لحق الحياة، و137 واقعة احتجاز واعتقالا تعسفيا، في حين بلغ عدد المساكن التي تم الاعتداء عليها 1172مسكنا اغلبها مساكن مدنيين، فيما بلغ عدد المنشآت العامة والخاصة التي تم الاعتداء عليها 325 منشأة.

وأوضح الملتقى أن مليشيات الحوثي وصالح تصدرت قائمة الجهات التي ارتكبت الانتهاكات بحق المواطنين في المحافظات اليمنية.

ورصد تقرير صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين 130 انتهاكا تعرض له العاملون في مهنة الصحافة خلال النصف الأول من العام 2017.

وأكدت النقابة أن هناك ارتفاعا كبيرا في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين والعاملون في هذه المهنة بنسبة 30% مقارنة بـ 100 حالة انتهاك في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار النقابة إلى أن 21 صحافياً لقوا حتفهم بسبب انتهاكات المليشيا الانقلابية بينما لا يزال مصير 18 صحفياً مجهولاً في سجون المليشيات، موضحة أن الانتهاكات طالت نحو 200 صحفي ومؤسسة إعلامية، وتنوعت بين القتل، والشروع بالقتل، والاختطاف، والاعتقال التعسفي. بينما سجلت 28 حالة اعتداءات جسدية وتعذيب، إضافة إلى محاكمات غير شرعية، أفضت إحداها إلى حكم بالإعدام بحق الصحافي اليمني يحيى الجبيحي.