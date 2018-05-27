الفلسطينيون يحاولون كسر حصار غزة البحري

غزة (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لـ «مسيرات العودة» أمس عن إطلاق أول رحلة بحرية من قطاع غزة نحو العالم الخارجي لتحدي الحصار الإسرائيلي غدا الثلاثاء.

وقالت «الهيئة»، خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة، إن «الرحلة ستنطلق من مرفأ غزة البحري غداً الثلاثاء بهدف المطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عاماً». وأوضحت «الهيئة» أن انطلاق الرحلة سيتزامن مع الذكرى الثامنة لـ«مجزرة سفينة مرمرة» التركية التي ارتكبتها بحرية إسرائيل باعتراضها أسطول الحرية لدى محاولته الوصول إلى غزة. ومن المقرر أن تحمل قوارب الرحلة البحرية، الأولى من نوعها من غزة، مرضى وخريجين، كما أعلن مسؤولون في هيئة مسيرات العودة خلال المؤتمر الذي حضره ممثلون عن فصائل فلسطينية.

ويتوقع أن تمنع إسرائيل الرحلة البحرية ضمن حصارها المشدد الذي تفرضه على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، ويتضمن قيودا بحظر الإبحار لأكثر من ستة أميال بحرية. وسبق أن منعت إسرائيل منظمات حقوقية من تسيير رحلات بحرية من أوروبا إلى قطاع غزة ورفضت تمكينها من الوصول إلى القطاع.