استشهاد 3 فلسطينيين بقذيفة إسرائيلية في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد ثلاثة فلسطينيين بقذيفة دبابة إسرائيلية في قطاع غزة، أمس، وذلك بعد أسابيع من استشهاد عشرات المحتجين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع مع إسرائيل. وأكد الجيش الإسرائيلي قيامه بالضربة قائلاً إنه استهدف موقع رصد، رداً على زرع قنبلة قرب السياج الحدودي الليلة قبل الماضية.

وأعلنت سرايا القدس أن القتلى من نشطائها، وتوعدت بالانتقام لهم.

واتهم الناطق باسم حركة الجهاد، داود شهاب، إسرائيل بشن «تصعيد خطير» على قطاع غزة، مؤكداً أن الرد على هذا التصعيد «حق فلسطيني».

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت الليلة قبل الماضية غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة من دون وقوع إصابات.