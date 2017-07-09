معارك كر وفر في معظم جبهات القتال في اليمن

عقيل الحلالي (صنعاء)

تواصلت أمس المعارك في اليمن بين الميليشيات الانقلابية وقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي جدد غاراته الجوية على مواقع للمتمردين في مناطق متفرقة بالبلاد.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني، إن القوات الحكومية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في سلسلة جبال حام الاستراتيجية شمال بلدة المتون بمحافظة الجوف، مشيراً إلى أن القوات حققت مكاسب خلال الهجوم.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل عنبر ضمن سلسلة جبال حام بعد معارك شرسة خلفت 15 قتيلاً في صفوف الميليشيات، بينهم قياديان ميدانيان في جماعة الحوثي المدعومة من إيران وتسيطر على صنعاء ومناطق في شمال البلاد منذ أواخر 2014.

كما قُتل جنديان من القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ورافقها قصف جوي من التحالف العربي على أهداف للميليشيات في منطقة حام الجبلية وبلدة المصلوب المجاورة وتشهد أيضاً معارك في عدة جبهات داخلية.