تحسن صحة عباس وتأجيل مغادرته المستشفى

رام الله (الاتحاد)

قال المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله، الدكتور سعيد سراحنة، إن صحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشهد «تحسناً مستمراً وسريعاً»، حيث أظهرت نتائج الفحوص أنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجياً. وأضاف مدير المستشفى الذي يخضع فيه عباس للعلاج أن الطاقم الطبي المشرف على علاج الرئيس الفلسطيني يتابع نتائج هذه الفحوص يومياً، لتحديد موعد خروجه من المستشفى، ما يعني أنه لن يخرج اليوم كما كان متوقعاً.

إلى ذلك، قال الطبيب المشرف على العلاج، ياسر أبو صفية، أمس، إن بقاء أبو مازن بضعة أيام إضافية في المستشفى كان «لتجنب أي انتكاسة يمكن أن تكون ناجمة عن أي عدوى».