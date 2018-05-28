عُمان تعلن عطلة مصرفية 3 أيام في ظفار

مسقط، الرياض (وكالات)
أعلن البنك المركزي العماني أمس، عن عطلة مصرفية ثلاثة أيام لمنطقة ظفار بعد أن ضرب الإعصار «مكونو» الجزء الجنوبي من السلطنة متسبباً بأضرار بالغة أدت إلى توقف العمليات في ميناء صلالة. وقال تعميم للبنك المركزي، إن الأحد والاثنين والثلاثاء ستكون عطلة رسمية لجميع البنوك والشركات المالية وشركات التأجير ومكاتب صرف العملة نظراً للأحوال الجوية. كما نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس، أن وزارة العمل أعلنت عن عطلة ثلاثة أيام لشركات القطاع الخاص ومؤسساته.
بدورها، قالت صلالة لخدمات الموانئ، إن العمليات في الميناء توقفت نظراً للأضرار التي سببها الإعصار، وإن الأمر سيسغرق 72 ساعة على الأقل «لجعل الميناء آمناً». وقالت شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء، التي تدير محطة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في السلطنة، إن محطة المياه أُغلقت مؤقتاً بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة للعاصفة المدارية. وقالت الشركة، إن تقييمها الأولي ينبئ بعدم وقوع أضرار بالغة، لكنها أضافت أنه لا يمكن تقييم التأثير الكلي للإعصار على عمليات المحطة في الوقت الحالي. وتملك وحدة تابعة لسيمبكورب للصناعات 40 بالمئة في سيمبكورب صلالة، وتحوز مؤسسة عُمان للاستثمار 13 بالمئة، بحسب موقع الشركة. وأعلنت شركات أخرى مدرجة في بورصة مسقط عن بعض الخسائر بسبب الإعصار، من بينها شركة ظفار للدواجن.
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ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مقطعاً مصوراً، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، يوثق لأمطار «الخرخير». وكان مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة حذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمخواة، وقلوة تستمر حتى الـ 8 مساءً بتوقيت المملكة.
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وأسفر الإعصار عن وفاة 11 شخصاً على الأقل، فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين، كما ذكر مسؤولون حكوميون. فقد انتقل الإعصار نحو المناطق الشمالية الغربية، باتجاه الربع الخالي في السعودية. وفي عمان، تحدثت السلطات عن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم فتاة في الثانية عشرة من العمر، فيما بلغت سرعة الرياح 170 كلم في الساعة يوم الجمعة، خصوصاً في محافظة ظفار، كما أدت الأمطار إلى فيضانات. وكان الإعصار ميكونو ضرب مساء الأربعاء الماضي جزيرة سقطرى التي تبعد حوالى 350 كلم عن السواحل الجنوبية لليمن، وتسبب بمقتل 7 أشخاص على الأقل، كما ذكر وزير الثروة السمكية في اليمن فهد كفاين.