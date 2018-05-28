معالجة 17 مصاباً يمنياً بإعصار «مكونو» في مستشفيات الدولة

أبوظبي، سقطرى (الاتحاد، وام)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قامت المؤسسة أمس الأول، بنقل 17 مصاباً ممن تأثروا بإعصار «مكونو» الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية مع مرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية في مستشفيات الدولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل وجهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم، والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم. وثمن المصابون اليمنيون عقب وصولهم اليوم إلى الدولة مع عدد من مرافقيهم لتلقي العلاج اللازم، هذا الموقف الإنساني النبيل من دولة الإمارات الذي يأتي انعكاساً لما قدمته الدولة من دعم سخي ومساندة للمواطنين اليمنيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي تعكس توجيهات سموه الكريمة اهتمام الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بالشعب اليمني.
كما توجهوا بالشكر إلى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، مؤكدين أن جهودها في اليمن جنباً إلى جنب مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ساهمت في إغاثة الشعب اليمني، وتخفيف معاناته. كما أكدوا أن دولة الإمارات كانت في الصفوف الأمامية لنجدة اليمنيين، وإغاثاتهم منذ اليوم الأول لضرب إعصار «مكونو» جزيرة سقطرى.
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إلى ذلك، وزعت الفرق الإغاثية، أمس، مساعدات وسلالً غذائية وبطانيات على الأسر القاطنة في مديرية قلنسيا التي ظلت معزولة جراء انقطاع الطرقات إليها. وأكد مدير عام المديرية محمد سعد طه أن المساعدات الإغاثية المقدمة من الإمارات هي الأولى التي تصل إلى المنطقة المنكوبة من الإعصار، لافتاً إلى أن قلنسيا ظلت معزولة جراء الأضرار التي لحقت بالطرقات الرئيسية الواصلة إليها الأمر الذي فاقم الأوضاع في عمليات الإنقاذ والإيواء. وقال، إن الإعصار الذي ضرب الجزيرة بقوة أحدث أضراراً بشرية وفي الممتلكات الخاصة والعامة، مضيفاً أن الأهالي بحاجة إلى مزيد من الجهود الإغاثية لانتشال الأوضاع فيها. وعبر عدد من أبناء مديرية قلنسيا عن شكرهم وتقديرهم للاستجابة السريعة للأشقاء في دولة الإمارات الذين لبوا النداء الإنساني وسارعوا في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين في المديرية.
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