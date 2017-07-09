«إمباور» توقع أكبر صفقة أجهزة تبريد مع «تراين»

دبي (وام)

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اتفاقاً مع شركة «تراين» العالمية لتوريد أجهزة تبريد خاصة لـ«إمباور»، وذلك في صفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى صناعة تبريد المناطق خلال المؤتمر الدولي الـ108 لتبريد المناطق الذي أقيم في أريزونا بالولايات المتحدة.

ووفق الاتفاق، ستقوم شركة «تراين» بتزويد «إمباور» بـ 30 جهاز تبريد صديقاً للبيئة، بطاقة تصل إلى 100 ألف طن تبريد، كما تتضمن الصفقة حقوق شراء 30 جهاز تبريد إضافية بطاقة تصل إلى 100 ألف طن تبريد في المستقبل، ما يجعلها الصفقة الأضخم في هذا المجال.

ويأتي إعلان «إمباور» هذه الصفقة تزامناً مع إعلانها مؤخراً النمو في أعمالها، والذي أدى إلى ازدياد عدد المباني التي تقوم بتوفير خدمة تبريد المناطق لها، ليصل لـ 920 مبنى بنهاية عام 2016.