«فرجت» بطل السرعة في «جبل علي»

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق بطولة جبل علي للميل، الشوط الرئيس، ضمن حفل السباق السابع «سباق زعبيل» لمضمار جبل علي الذي شهد احتفالية نظمتها إدارة المضمار بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه، وتألف الحفل من ستة أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مليوناً و5 آلاف درهم، برعاية إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأعاد الجواد المخضرم «فرجت» بإشراف دروبا سلفرتنام وقيادة كريس هايس، خيول الإسطبل الأصفر إلى الواجهة، بعد أن توج بلقب الشوط الرئيس لمسافة 1600 متر تكافؤ، بمشاركة 12 خيلاً، وقطع المسافة في 1:36:21 دقيقة، وبفارق 1,25 طول أمام وصيفه الجواد «شمال نبراس» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية، فيما حل ثالثاً الجواد «آرت ويف» لمحمد البوصي الغفلي.

وخطف «برابام» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الأول المخصص للخيول تصنيف (80 – 89) لمسافة 1950 متراً (تكافؤ)، وقطع المسافة في 1:58:79 دقيقة، وحل في المركز الثاني «ترايد اند ترو» لمحمد خليفة البسطي، وجاء في المركز الثالث «إنساني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وانتزع الجواد «إنتنس إيفورت» لسلطان علي، لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، قاطعاً المسافة في 1:38:03 دقيقة، تلاه في المركز الثاني «زين امباير» لأحمد عبدالله الشامسي، وجاء ثالثاً «قناص» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكسب الجواد «راكونتيور» لناصر أصغر، الشوط الرابع المخصص للمبتدئة عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر، وقطع المسافة في زمن قدره 1:26:05 دقيقة، متفوقاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كراوديد» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، فيما حل ثالثاً «أجواد» لراشد بورسلي.

وفاز الجواد «حامورابي» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشوط الخامس المخصص للخيول لمسافة 1200 متر تكافؤ، وسجل 1:11:53 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «سو نوبل» لتتش جولد، فيما جاء في المركز الثالث «كينج كول» لخالد بن دسمال. ونال الجواد «مشير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس والأخير لمسافة 1000 متر، محققاً ثلاثية هذا الموسم، وسجل زمناً بلغ 58:19 ثانية، تلاه في المركز الثاني «مروج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجاء في المركز الثالث «المرجو» لجيانماريا سرليني.

وشهد سباق «زعبيل» مهرجاناً احتفالياً بمناسبة اليوبيل الفضي للمضمار العائلي، بمشاركة فرقة دبي للفنون الشعبية وفرقة التنورة المصرية وفرقة دبي درمز وفرقة أبها للعروض الفنية وفرقة الشخصيات الكرتونية بقيادة (أم خماس).