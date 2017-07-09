«فيسبوك» تعتزم تحويل مقرها في كاليفورنيا إلى «بلدة» فعلية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)
كشفت «فيسبوك» عن مشروع لتحويل مقر الشركة بالقرب من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا إلى «بلدة» فعلية مع مئات المساكن الميسورة الكلفة والمتاجر المخصصة لتلبية حاجات موظفيها.
ومن شأن «حرم ويلوو» أن يسمح بالتخفيف من مشاكل السكن والنقل التي تواجه موظفي «فيسبوك» في مقر الشركة، وفق ما صرح جون تينانسه نائب الرئيس المكلف بشؤون المنشآت العالمية والعقارات. وستتضمن البلدة الجديدة التي لا يزال ينبغي تحديد معالم خططها مع سلطات مدينة منلو بارك 11600 متر مربع من المحلات التجارية، مع متاجر بقالة وصيدليات وغيرها.
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واشترت «فيسبوك» أيضاً أراضي مجاورة لتوسيع الحرم مع عمارات من تصميم المهندس فرانك غيري الذي صمم خصوصاً متحف غوغينهايم في بيلباو الإسبانية.
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