«فيسبوك» تعتزم تحويل مقرها في كاليفورنيا إلى «بلدة» فعلية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

كشفت «فيسبوك» عن مشروع لتحويل مقر الشركة بالقرب من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا إلى «بلدة» فعلية مع مئات المساكن الميسورة الكلفة والمتاجر المخصصة لتلبية حاجات موظفيها.

ومن شأن «حرم ويلوو» أن يسمح بالتخفيف من مشاكل السكن والنقل التي تواجه موظفي «فيسبوك» في مقر الشركة، وفق ما صرح جون تينانسه نائب الرئيس المكلف بشؤون المنشآت العالمية والعقارات. وستتضمن البلدة الجديدة التي لا يزال ينبغي تحديد معالم خططها مع سلطات مدينة منلو بارك 11600 متر مربع من المحلات التجارية، مع متاجر بقالة وصيدليات وغيرها.

وأوضح جون تينانسه في رسالة نشرت على مدونته: «من خلال العمل مع المجتمع المحلي، يقضي هدفنا في حرم ويلوو بإنشاء بلدة متكاملة ومختلطة توفر خدمات أكثر من ضرورية ومساكن ووسائل نقل وأيضا مكاتب». ويقع مقر «فيسبوك» في موقع الحرم السابق لمجموعة «صن مايكروسيستمز» الذي تم شراؤه سنة 2011. وقد شيدت المجموعة مكاتبها فيه مع أروقة تربط بين المباني المختلفة وتعطيها شكل مدينة صغيرة.

واشترت «فيسبوك» أيضاً أراضي مجاورة لتوسيع الحرم مع عمارات من تصميم المهندس فرانك غيري الذي صمم خصوصاً متحف غوغينهايم في بيلباو الإسبانية.

وسيشيد في حرم ويلوو 1500 مسكن.