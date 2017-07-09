«جوجل» تشغل مركزها للبيانات في هولندا بالطاقة الشمسية

أمستردام (رويترز)

قالت شركة جوجل الأمريكية إنها ستشتري كل الكهرباء التي يولدها أكبر متنزه شمسي في هولندا خلال العقد المقبل من أجل تشغيل مركز بيانات افتتحته مؤخرا ويضم آلاف الخوادم.

ويأتي القرار في إطار طموح جوجل لتحويل مراكز البيانات التابعة لها ومكاتبها إلى الطاقة المتجددة بشكل كامل هذا العام بدعم من الانخفاض الشديد في أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال مارك أومان مدير شؤون الطاقة بشركة جوجل في أوروبا الجمعة إن جوجل عقدت صفقة مع شركة إينيكو للطاقة ولم يكشف عن تفاصيلها المالية وإن الصفقة ستوفر الطاقة المتجددة «لشهور كثيرة مقبلة وربما حتى سنوات».

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى هولندا فيه لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، وتستثمر 12 مليار يورو هذا العام في مزارع رياح بالبحر.

ومركز إيمشهافين للبيانات الذي تكلف نحو 600 مليون يورو، وافتتح في 2016 هو أحد أربعة مراكز لجوجل في أوروبا.