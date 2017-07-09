عمالقة النفط يجتمعون اليوم في إسطنبول مع الأمل بتحسن الأسعار

باريس (أ ف ب)

تعقد كبرى شركات النفط والغاز المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للنفط من اليوم إلى الخميس في إسطنبول، في حين لا تزال أسعار الخام منخفضة، على الرغم من تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقبل ثلاث سنوات، عقد المؤتمر في حين كان سعر برميل النفط مئة دولار مباشرة قبل الانهيار السريع للأسعار بسبب تخمة السوق، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية.

لكن الوضع مختلف اليوم مع تداول البرميل دون خمسين دولاراً، وهو ما يزيد الضغوط على شركات النفط ومعظم الدول المنتجة التي تعتمد كثيراً على عائدات النفط والغاز.

وقالت سارة إميرسون، رئيسة مكتب «تحليل أمن الطاقة» في الولايات المتحدة: «نلاحظ خيبة أمل» بالنظر للتأثير المحدود للاتفاق بين دول أوبك وغيرها من البلدان المنتجة، ومنها روسيا في نهاية 2016، لتخفيض الإنتاج.

والاتفاق الذي جدد في مايو يستمر حتى مارس 2018، لكن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع زيادة الإنتاج الأميركي في هذه الأثناء ليتجاوز نمو استهلاك النفط، ولا سيما في الاقتصاديات الكبرى الناشئة، وعلى رأسها الصين والهند.