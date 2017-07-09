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النفط الصخري والسياحة أهم المجالات

«طيران الإمارات» تفتح آفاقاً رحبة أمام التعاون بين الاقتصاد الوطني وكمبوديا
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تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017

أحمد مصطفى العملة (فنوم بنه)

في التوقيت الصحيح، وصلت أول رحلة لـ«طيران الإمارات» ضمن الخط الجديد الذي تقرره تسييره يومياً بين دبي وفنوم بنه، عاصمة كمبوديا، وذلك بالتزامن مع نمو اقتصادي ملحوظ تشهده البلاد في قطاعات عدة بحسب التقديرات الرسمية.

فعندما حطت الرحلة اليومية الأولى للناقلة الوطنية الأسبوع الماضي في مطار العاصمة، الذي يشهد عدة توسعات كبيرة، كانت وزارة التجارة الكمبودية تعلن تحقيق زيادة في الصادرات بنسبة 12٪ خلال الربع الأول من العام الجاري (2.55 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصادرات الكمبودية وهي الولايات المتحدة وأوروبا.

أيضا، كان وزير السياحة دكتور ثونج خون يعلن بثقة أن الزيادة المطردة في أعداد السياح القادمين، ستجعل كمبوديا تستقبل 11 مليون سائح بحلول 2025 بزيادة كبيرة عن العام الحالي المتوقع أن يشهد وصول 5.5 مليون سائح.

هذا الانتعاش تحديداً، هو ما تحاول طيران الإمارات بالفعل الاستفادة منه والمساهمة في دعمه، بتسيير الخط الجديد عبر نقطة توقف قصيرة في يانغون عاصمة ميانمار، حسبما يقول بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى.

فالرحلة التي تنطلق من مطار دبي الساعة 9:15 صباح كل يوم، سوف «تزيد تدفق حركة المسافرين بين أوروبا وكمبوديا، كما ستزيد صادرات كمبوديا للعالم» على حد قوله. ... المزيد
     
 

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