«أبوظبي الإسلامي» يطلق شريحة ثانية من شـهــادات الاستثمـار محميــة رأس المال

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، شريحة ثانية من شهادات للاستثمار في محفظة أسهم عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة ضمن قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وذلك استجابة للطلب القوي الذي شهدته الشريحة الأولى من جانب العملاء والمستثمرين والذي كان قد أطلقها المصرف في مايو الماضي، بحسب بيان أمس.

وتم تصميم هذه الشهادات بهدف تمكين العملاء من الاستفادة من آفاق النمو القوية التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية استناداً إلى عدة عوامل من أبرزها ازدياد شريحة كبار السن ضمن التركيبة السكانية للدول المتقدمة. وتوفر هذه الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تبلغ فترة استحقاقها 12 شهراً (سنة واحدة) حماية لرأس المال بنسبة 100% عند الاستحقاق بهدف الحد من المخاطر الاستثمارية بأكبر درجة ممكنة.

وتتيح هذه الشهادات للمستثمرين فرصة الاستثمار ضمن محفظة أسهم شركات رائدة عالمياً في صناعة الأدوية مثل «فايزر»، «ميرك»، «سيلجين»، «نوفارتيس»، «نوفو نورديسك». وقد تم فتح باب الاكتتاب في الشهادات الجديدة حتى 24 أغسطس 2017، علماً بأن هناك فترة حظر تبلغ ثلاثة أشهر. وتستحق الشهادات بتاريخ 30 أغسطس 2018 حيث يبلغ الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن استثماره 30 ألف دولار أميركي.

وقال ظافر لقمان، الرئيس العالمي للالتزامات وإدارة الثروات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشهد مصرف ’أبوظبي الإسلامي’ بشكل متواصل طلباً قوياً على منتجاته من شهادات الاستثمار في محافظ الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبارها خياراً مثالياً للمستثمرين الذين يتطلعون لتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة في ظل تراجع معدلات أرباح المنتجات الاستثمارية وسط البيئة الاقتصادية الراهنة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على رؤوس أموالهم».

وأضاف: «وتتمتع شركات الرعاية الصحية والأدوية العالمية بآفاق نمو قوية، ويرجع ذلك إلى تزايد تعداد شريحة كبار السن في الدول المتقدمة إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية ونمو الثروات في الأسواق الناشئة. ويوفر هذا المنتج فرصة رائعة للاستثمار في كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع صناعة الأدوية التي تتمتع بمكانة رائدة تمكنها من الاستفادة من هذه التركيبة الديمغرافية والاتجاهات الاقتصادية العالمية. وسيواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تطوير محفظته من حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية من خلال تنويع محفظة استثماراتهم».

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تزويد عملائه بأفضل الحلول الاستثمارية لتلبية متطلباتهم المالية وذلك من خلال التخطيط المالي وتخصيص الأصول وفق منهجيات فعالة ومدروسة.

وقد حققت شهادات للاستثمار في كبرى الشركات الألمانية في مجال تصدير المنتجات أصدرها المصرف وتم استحقاقها في 5 يونيو 2017 عائدات بمعدل 5.46%.