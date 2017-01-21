«السولعي».. أعلى نقاط في منافسات «الأمهار»

أبوظبي (الاتحاد)

خطف المهر «ام دي اس السولعي» لقصي عبيدالله، الأضواء خلال فعاليات اليوم الرابع لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة، وتصدر أشواط الأمهار عمر 3 سنوات بأعلى معدل بلغ 92.3 نقطة.

وأقيمت البطولة على مدى 5 أيام بنادي أبوظبي للفروسية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وحقق «ام دي اس السولعي» لقصي عبيدالله، المركز الأول في القسم «ج» في الشوط الثالث عشر للأمهار عمر 3 سنوات، وجاء في المركز الثاني «عمير الهواجر» للدكتور غانم الهاجري ونال 92.1 نقطة، وجاء في المركز الثالث «حزور الهيثم» لعلي سالم الكعبي وحصد 91.9 نقطة.

وأحرز «إي اس إماراتي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول في الشوط الثالث عشر للأمهار عمر 3 سنوات القسم «أ» مسجلاً 91.6 نقطة، وجاء في المركز الثاني «سندان ام اس» لمربط مندرة ونال 90.9 نقطة، وحل في المركز الثالث «جي ايه توباز الجزيرة» لمربط الجزيرة وحقق 90.8 نقطة.