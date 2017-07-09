«إيرباص» تستكمل ‬سلسلة اختبارات الظروف ‬الجوية ‬الحارة في ‬مطار ‬العين

العين (الاتحاد)

أكملت شركة إيرباص بنجاح سلسلة اختبارات الأجواء مرتفعة الحرارة على طائرة ‏A350-1000، ‬والتي ‬تحمل ‬رقم ‬MSN065، ‬في ‬مطار ‬العين ‬الدولي ‬في ‬الفترة ‬الواقعة ‬بين ‬4 ‬إلى ‬7 ‬يوليو.

وهدفت هذه الاختبارات، التي أجريت في ظروف جوية شديدة الحرارة تخطت الـ40 درجة مئوية، إلى التحقق من دقة عمل أنظمة الطائرة في مثل هذه الأجواء، وتحديداً المقصورة بما في ذلك أنظمة التبريد عندما تكون الطائرة في وضعية الوقوف على أرضية المطار. ووفقاً لمخرجات الاختبارات، وقد نجحت طائرة ‏A350-1000 ‬في ‬التعامل ‬مع ‬هذه ‬المعطيات ‬وأثبتت ‬قدرتها ‬وجاهزيتها ‬لمواجهة ‬هذه ‬الظروف.

والجدير بالذكر أن شركة إيرباص قامت بمثل هذه الاختبارات في مطار العين الدولي على العديد من طائراتها خلال السنوات الماضية.

ويعد طراز ‏A350-1000 ‬الأحدث ‬ضمن ‬عائلة ‬طائرات ‬A350XWB، ‬ويتميز ‬هذا ‬الطراز ‬العريض ‬الهيكل ‬بقدرته ‬على ‬الطيران ‬لمسافات ‬طويلة ‬وكفاءة ‬تشغيلية ‬عالية ‬ومستويات ‬ضجيج ‬منخفضة، ‬كما ‬هو ‬الحال ‬في ‬طراز ‬A330neo ‬الجديد. ‬كما ‬يعتمد ‬هذا ‬الطراز ‬على ‬محركات «‬رولز-رويس ‬ترينت ‬إكس ‬دبليو ‬بي ‬-97‭» ‬Rolls-Royce Trent XWB ‬قوية ‬وأجنحة ‬طرفية ‬معدلة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬معدات ‬هبوط ‬مكونة ‬من ‬6 ‬عجلات.

وتتميز طائرة ‏A350-1000 ‬بقدرتها ‬على ‬الحد ‬من ‬استهلاك ‬الوقود، ‬وبمعدلات ‬أعلى ‬من ‬شقيقتها ‬من ‬طراز ‬A350-900، ‬فإن ‬الطائرة ‬الجديدة ‬تتضمن ‬أحدث ‬إصدارات ‬المقصورات ‬التي ‬أطلقتها ‬إيرباص ‬تحت ‬مسمى «‬إيرسبيس ‬من ‬إيرباص»‬، ‬والتي ‬توفر ‬أعلى ‬مستويات ‬الراحة ‬وأحدث ‬التقنيات ‬للمسافرين ‬والطاقم، ‬بالإضافة ‬إلى ‬قدرتها ‬على ‬تلبية ‬احتياجات ‬الناقلات ‬للمسارات ‬الطويلة ‬ذات ‬الطلب ‬العالي. ‭

ومن المتوقع دخول الطائرة الجديدة للخدمة في الربع الأخير من هذا العام. وحتى اليوم، سجلت طائرة ‏A350-1000 ‬ما ‬مجموعه ‬211 ‬طلباً ‬من ‬قبل ‬12 ‬عميلاً ‬حول ‬العالم.