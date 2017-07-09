«إيرباص» تستكمل ‬سلسلة اختبارات الظروف ‬الجوية ‬الحارة في ‬مطار ‬العين

العين (الاتحاد)
أكملت شركة إيرباص بنجاح سلسلة اختبارات الأجواء مرتفعة الحرارة على طائرة A350-1000، والتي تحمل رقم MSN065، في مطار العين الدولي في الفترة الواقعة بين 4 إلى 7 يوليو.
وهدفت هذه الاختبارات، التي أجريت في ظروف جوية شديدة الحرارة تخطت الـ40 درجة مئوية، إلى التحقق من دقة عمل أنظمة الطائرة في مثل هذه الأجواء، وتحديداً المقصورة بما في ذلك أنظمة التبريد عندما تكون الطائرة في وضعية الوقوف على أرضية المطار. ووفقاً لمخرجات الاختبارات، وقد نجحت طائرة A350-1000 في التعامل مع هذه المعطيات وأثبتت قدرتها وجاهزيتها لمواجهة هذه الظروف.
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ويعد طراز A350-1000 الأحدث ضمن عائلة طائرات A350XWB، ويتميز هذا الطراز العريض الهيكل بقدرته على الطيران لمسافات طويلة وكفاءة تشغيلية عالية ومستويات ضجيج منخفضة، كما هو الحال في طراز A330neo الجديد. كما يعتمد هذا الطراز على محركات «رولز-رويس ترينت إكس دبليو بي -97» Rolls-Royce Trent XWB قوية وأجنحة طرفية معدلة، بالإضافة إلى معدات هبوط مكونة من 6 عجلات.
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ومن المتوقع دخول الطائرة الجديدة للخدمة في الربع الأخير من هذا العام. وحتى اليوم، سجلت طائرة A350-1000 ما مجموعه 211 طلباً من قبل 12 عميلاً حول العالم.