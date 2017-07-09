رصدنا 7 مخالفات بنظام تداول الأسهم بالهامش في النصف الأول

حوار: حاتم فاروق

رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع 7 مخالفات لشركات وساطة عاملة بالأسواق المالية المحلية في تطبيق آلية التداول بالهامش المنظم خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بالإنابة.

وقال الزعابي في حوار مع «الاتحاد»، إن مخالفات تطبيق آلية التداول بالهامش في الأسواق المالية المحلية، شهدت انخفاضاً ملحوظاً عن العام الماضي الذي بلغت فيه 18 مخالفة، وذلك بالتزامن مع تكثيف الجهود الرقابية التي تقوم بها الفرق التابعة للهيئة، فضلاً عن تكثيف أنشطة وبرامج التوعية الموجهة لشركات الوساطة والمستثمرين بالأسواق.

وأضاف أن معدل تداولات الأسهم المحلية بالهامش في سوق أبوظبي للأوراق المالية سجل 22.25% من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت تلك النسبة في سوق دبي المالي ما يعادل 30.24% من إجمالي قيمة التداولات خلال الفترة نفسها.

ويصل عدد شركات الوساطة العاملة بالأسواق المالية المحلية المرخص لها تطبيق آلية التداول بالهامش 32 شركة، حيث يشترط النظام ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة 300% من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي للشركة، ولا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة.