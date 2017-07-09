«أراضي دبي» تطلق حملة توعوية حول تطبيق «وسطاء دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق حملة توعوية عن تطبيق وسطاء دبي الأول من نوعه في العالم وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة آنيا عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.

وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيمي العقاري الذراع التنظيمي لأراضي دبي: «يتميز التطبيق بالسرعة والثقة ويوفر بيع وشراء العقارات بذكاء وأمان، واعترافًا منا بالدور المهم الذي يلعبه الوسطاء العقاريون، وخاصة الجانب المتعلق بتعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة، قمنا بتصميم حملة شاملة لتعريف الشرائح ذات الصلة بخدمات الوسطاء العقاريين. إننا نشجع هذه الأطراف على تحميل التطبيق لمساعدتهم على التعرف إلى الوسطاء المعتمدين، وتسهيل كافة إجراءاتهم، لاسيما وأنهم يمثلون حلقة وصل مهمة جداً للربط بين البائعين والمشترين، إلى جانب عرض طيف واسع من الخيارات للمستثمرين».

ويستهدف تطبيق وسطاء دبي شريحة كبيرة من المستفيدين، من الملاك أو المستثمرين العقاريين، حيث يوجد 2340 مكتبًا عقاريًا مسجلاً في أراضي دبي، و 5856 وسيطاً فعالاً في سوق دبي العقارية، حيث يوفر التطبيق معلومات دقيقة ومحدثة آنيًا عن الوسطاء العقاريين المرخصين.

وبذلك يسهم التطبيق الجديد في تحقيق رؤية أراضي دبي لجعل الإمارة الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة.

وأضاف الهاشمي يساعد تطبيق وسطاء دبي بالحصول على أفضل الوسطاء، فعند قيام أي من الأطراف بعمليات البيع أو الشراء، يمكنه الاستعانة بالتطبيق الذي يرشده إلى أفضل الوسطاء العقاريين، وفق مؤشرات أدائهم وكفاءتهم، ويتم استخدام الخارطة في التطبيق كأساس لعرض الوحدات العقارية. ويتولى الوسيط تعبئة كافة النماذج المطلوبة للبائعين والمشترين، وإدخال بيانات الصفقات قبل التوجه إلى أحد مكاتب أمناء التسجيل العقاري.

يوفر تطبيق «وسطاء دبي» مصداقية وشفافية للمستثمرين والمتعاملين حيث يتيح للمستثمر التأكد من الوسيط العقاري أنه مسجل لدى الدائرة، ويحفظ حقوق المتعاملين.

وتشمل الحملة فيلماً توعوياً لتسليط الضوء على تطبيق «وسطاء دبي»، وما يقدمه من خدمات بطريقة سهلة ومريحة. وتم إنتاج هذه الفيلم البالغة مدته دقيقة واحدة، والذي سيتم نشره على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع مركز «سيل أمين للتسجيل العقاري»، بصفتها الراعي الحصري للفيديو.