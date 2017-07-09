«الصغيرة والمتوسطة» في الإمارات تتحدَّى التباطؤ الاقتصادي

دبي (الاتحاد)

سجلت 104 شركات من أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات معدل نمو متوسّط يفوق قليلاً 150% في عام 2016، ما يؤشر إلى أن هذه الفئة في الدولة تتحدى الصعوبات الاقتصادية، بحسب بيان أمس.

وتم مؤخراً إدراج هذه الشركات التي حقّقت نمواً مرتفعاً ضمن القائمة النهائية للشركات المرشحة في «جوائز جلف كابيتال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» لعام 2017، وهو برنامج أطلقته «ميد» منذ 5 سنوات للاحتفال بنجاح ونمو وابتكار الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد وقادة الأعمال في دولة الإمارات.

وهناك 57 مرشحاً إضافياً تأهلوا للتصفيات النهائية هذا العام مقارنة مع عام 2016، حيث تمّ إدراج 47 مرشحاً ضمن قائمة أفضل المرشحين عن فئات مختلفة.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «هذا يعني أنّ هناك عدداً متزايداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسجّل نمواً ملحوظاً وتبرز عن غيرها نظراً للإنجازات التي تحققها. بلغ مجموع الإيرادات التي حققتها الشركات المتأهلة الحالية للتصفيات النهائية مبلغ 2.1 مليار درهم، وهو أعلى من المبلغ الذي حققته المجموعة السابقة حيث بلغ 1.9 مليار درهم».