نيجيريا وهدف الثمانية

أبوظبي (الاتحاد)

يحمل منتخب نيجيريا آمالاً عريضة في مشاركته بمونديال روسيا هذا العام لتحقيق نتائج إيجابية بالتشكيلة الشابة التي بين صفوفه، والوصول إلى ربع النهائي في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه بعد وصوله إلى دور ال 16 في ثلاث مناسبات سابقة ويعول المنتخب النيجيري على اللاعبين الشبان وعلى رأسهم المهاجم أحمد موسى لاعب سيسكا موسكو الروسي، بجانب موهبة مانشستر سيتي الإنجليزي كاليتشي ايهناتشو، ولاعب أرسنال اليكس ايوبي.

المنتخب النيجيري يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وكرواتيا وايسلندا، ويعول النسور الخضر على تواجدهم رفقة الأرجنتين للمرة الثانية على التوالي عندما تأهلا جنباً إلى جنب إلى دور ال 16 في مونديال البرازيل، في المجموعة التي ضمت المنتخبين بجانب البوسنة والهرسك وإيران، إلا أن المهمة في هذه النسخة لن تكون سهلة بالنسبة إلى المنتخب الأفريقي الذي يواجه منتخبين أوروبيين بمستوى عال هما كروتيا وايسلندا بجانب الأرجنتين. وشارك المنتخب النيجيري في 5 نسخ ماضية، فمنذ تأهله في نهائيات كأس العالم عام 1994، فإنه لم يتخلف عن المشاركة سوى في مونديال 2006 بألمانيا، ونجح في الوصول إلى الدور الثاني في ثلاث مناسبات، ببطولتي عام 94 و98، بالإضافة إلى النسخة الماضية عام 2014، وخاض المنتخب النيجيري في مجمل مشاركاته 18 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3، بينما تجرع مرارة الهزيمة في 10 مباريات، سجل خلال مشاركاته 20 هدفاً واستقبلت شباكه 26، وهو ثاني أفضل منتخب تحقيقاً للنتائج من القارة الأفريقية بعد المنتخب الكاميروني الذي يغيب عن هذه النسخة. ونجح المنتخب النيجيري في التواجد بكأس العالم في روسيا في مغامرته الخامسة بعد أن خاض تصفيات التأهل من المرحلة الثانية والتي تقام بنظام مباراتي الذهاب والإياب قبل التواجد في المرحلة النهائية، وواجه المنتخب في هذه المرحلة منتخب سوازيلاند، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفي مباراة الإياب تفوق المنتخب النيجيري بهدفين دون مقابل ليتأهل إلى المرحلة الختامية والتي تقام بنظام المجموعات ويتأهل متصدر كل مجموعة، حيث وقع منتخب نيجيريا في مجموعة صعبة ضمت زامبيا والكاميرون والجزائر، وتصدر المجموعة بتحقيقه 13 نقطة في 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في مثلها، سجل 11 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.