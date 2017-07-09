«ستـراتـا» ترسخ أبوظبي مركـزاً عـــالمياً متكاملاً لصناعة الطيران

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصبحت شركة «ستراتا للتصنيع» رائدة في قطاع إنتاج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، والشريك المفضل لدى عملائها من عمالقة شركات التصنيع الدولية، مما يمكن إمارة أبوظبي من قيادة التحول في صناعة الطيران العالمية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وتعد شركة «ستراتا» من الشركات المساهمة الخاصة التي تتخذ من مدينة العين مقراً لها، وبالتحديد مجمع العين لصناعة الطيران «نبراس»، حيث بدأت «ستراتا» عملياتها التشغيلية في العام 2010، فيما أبرمت «ستراتا» عقود شراكة مع شركات رائدة في مجال تصنيع معدات الطائرات الأصلية على مستوى العالم من بينها «بوينج»، و«إيرباص»، و «ليوناردو – فينميكانيكا لصناعة هياكل الطائرات»، فضلاً عن كونها مورداً أساسياً لشركتي «اف ايه سي سي» و «سابكا» لصناعة الطيران و«ساب» لصناعة الطائرات.

وتمتلك شركة المبادلة للاستثمار، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، شركة ستراتا بالكامل، وتُعد جزءاً من قطاع مبادلة لصناعة الطيران والخدمات الهندسية؛ القطاع المسؤول عن ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل لصناعة الطيران، فيما تمثلت مهمة الشركة في ريادة تكنولوجيا صناعة الطيران، وتحقيق التعاون الهادف مع كبريات شركات صناعة الطائرات العالمية، وامتلاك كفاءات بشرية وعمليات صناعية عالية الأداء، مدعمة ببراعة تنظيمية فريدة وقادرة على توفير حلول مبتكرة ومتكاملة وذات قيمة مضافة لشركات صناعة الطائرات.

وتأسست شركة «ستراتا» خلال العام 2009، على مساحة مرافق بلغت 21.6 ألف متر مربع، زادت لتصل حالياً إلى 31,5 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تصل مساحة المصنع إلى 60 ألف متر مربع بحلول العام 2018 مع بدء تأسيس مصنع «ستراتا 2.0» الذي سيبدأ عملياته الإنتاجية بحلول العام 2020.