استعراض لايلز

أوريجون (أ ف ب)

لفت العداء الأميركي نواه لايلز الأنظار في سباق 200 متر في لقاء يوجين، المرحلة الثالثة من الدوري الماسي لألعاب القوى، فيما فشل مواطنه الواعد كريستيان كولمان بإحراز المركز الأول في سباق 100 متر، لكنه أكد أنه راضٍ عن النتيجة.

واستعرض لايلز «20 عاماً» أمس الأول، في غياب مواطنيه جاستن جاتلين المصاب وكولمان الذي شارك في سباق 100 متر فقط، أمام منافسيه قاطعاً المسافة بزمن 19:69 ثانية. ويبدو أن لايلز يسير على خطى جاتلين؛ إذ أن الرقم الذي سجله يزيد جزءاً واحداً في المئة من الثانية على الرقم القياسي للسباق في لقاء يوجين والمسجل باسم غاتلين المثير للجدل، و12 جزءاً في المئة من الثانية عن الرقم القياسي الشخصي للأخير (19:57 ث).

وخاض لايلز السباق في الحارة السابعة، وهيمن عليه من البداية وحتى النهاية مع سرعة رياح مساعدة بلغت الحد الأقصى المسموح به (مترين بالثانية)، وحل أمام الترينيندادي جيريم ريتشاردز (20:05 ث) والكندي آرون براون (20:07 ث).

وعادل لايلز، بطل العالم لفئة الشباب في سباق 100 متر عام 2016، أفضل رقم عالمي لهذا الموسم والمسجل باسم الجنوب أفريقي كلارنس مونياي.