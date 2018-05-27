عبدالله صالح: خسارة العين نقطة تحول في الدوري

دبي (الاتحاد)

ذكر عبدالله صالح مدافع الوصل والذي تواجد كلاعب أساسي في 19 مباراة مع فريقه في الدوري بمعدل 1710 دقيقة، كخامس اللاعبين الأعلى مشاركة مع «الأصفر»، أن فريقه نجح في تحقيق بعض الطموحات خلال الموسم بشكل عام بالتواجد في نهائي كأسي رئيس الدولة، والخليج العربي، بيد أن «الإخفاق» في معانقة الألقاب والتراجع من مقعد الوصافة إلى المركز الثالث، حرمهم من ختام موسم كان من الممكن أن يكون الأكثر نجاحاً على مدار عقد كامل في تاريخ الوصل.

وأشار عبدالله انطلاقة الدور الثاني بالخسارة أمام العين 1-3 مثل نقطة التحول في مشوار الفريق في الدوري، كونها الخسارة الأولى في سجل الفريق والتي تزامنت أيضاً مع مباريات الوصل في الاستحقاقات الأخرى على مستوى المشاركة القارية في أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة، وأوضح «أداء الفريق لم يكن سيئاً في تلك المباراة ولكن ما تلى الخسارة من تداعيات تمثلت في غياب أكثر من لاعب من الأساسين بداعي الإصابة والغيابات أثرت في المردود العام».وذكر أن أبرز السلبيات تلخصت في الاعتماد على عناصر محددة عند انطلاقة منافسة الدوري، قبل أن تكشف ظروف الغيابات المتعددة عن جاهزية عدد من العناصر الشابة أمثال المدافع عبدالله جاسم والحارس سلطان المنذري وغيرهم، وأوضح «قد يكون الرصيد البشري من اللاعبين الأكثر جاهزية قد خذل الجهاز الفني».

وشدد صالح على أن المنافسة القوية التي شهدها الموسم كشفت عن صلابة معدن الوصل، وأضاف «رغم قوة المنافسة في ظل جاهزية العين والوحدة تحديداً، فإن الوصل ظل ركناً أساسياً في المنافسة على كل البطولات، وأعتقد أن الوضع الحالي يدعم مستقبل الفريق بشكل مثالي، خاصة مع الإضافات المتوقعة خلال الانتقالات الصيفية».