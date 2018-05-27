الوصل من «بطل الشتاء» إلى ثالث الدوري

معتصم عبدالله (دبي)

رغم تراجعه إلى المركز الثالث بدلاً عن الوصافة التي احتلها في الموسم الماضي 2016- 2017 على صعيد منافسة دوري الخليج العربي، تبدو المحصلة العامة لمشوار الوصل في الموسم المنصرم 2017- 2018، جيدة إلى حد ما على الصعيد العام، بعد ما نافس الفريق على كل البطولات المحلية وحافظ على صدارة الدوري حتى بداية الدور الثاني، قبل تراجعه لاحقاً ليكتفي بالحصول على المركز الثالث خلف منافسيه العين «البطل» والوحدة «الوصيف»، بيد أن «الإمبراطور» نجح في ضمان تواجده في المنافسة القارية في دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما جمع إلى جانب المركز الثالث وصافة كأس رئيس الدولة، علاوة على وصوله نهائي كأس الخليج العربي.

وطارد «التراجع» في الدور الثاني بعد لقب «بطل الشتاء» الوصل للموسم الثاني على التوالي، بعد أن فضل الأرجنتيني رودولفو مدرب الفريق الأسبق عدم التعاقد مع لاعبين جدد، موضحاً أن الأسماء التي طرحت خلال «الميركاتو الشتوي» لم تكن بأفضل من المتواجدين في قائمة الفريق الأساسية، وكان «الأصفر» حافظ خلال الدور الأول للدوري على سجله خالياً من الخسارة في 11 مباراة، قبل أن يشهد مشوار الفريق في الدور الثاني أطول سلسلة من عدم الانتصارات في 5 مباريات على التوالي تكبد خلالها الخسارة أمام الوحدة، دبا، النصر، والظفرة مقابل التعادل في مباراة مع الجزيرة 1-1.