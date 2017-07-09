327 مليار درهم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2017، لتصل إلى 327 مليار درهم، مقابل 318 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2016، بحسب بيانات جمارك دبي.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على التقدم المتحقق في تجارة دبي الخارجية، وقال: «تثبت دبي مجدداً قدرتها على تخطي التحديات التي تواجه التجارة والاقتصاد العالمي على وجه العموم، بتحقيق هذا النمو في تجارتها الخارجية غير النفطية ضمن الربع الأول من العام الحالي. فبالرغم من استمرار التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة وضعف النمو الاقتصادي في مناطق عدة حول العالم؛ فقد نجحنا في استيعاب تداعيات تلك المتغيرات، وتمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لتواصل ترسيخ دورها كمركز إقليمي ودولي رائد للتجارة والأعمال العالمية».

وأضاف سموه: «يأتي هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه المستشرفة للمستقبل والاستعداد له مبكراً عبر إطلاق مبادرة دبي X10 لتطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات وخطة (مئوية الإمارات 2071)، ليستكمل الاقتصاد الوطني من خلال هذه المبادرات ما حققته تجربتنا التنموية من إنجازات متميزة في مجال التحديث الشامل لقدراتنا الاقتصادية عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية، لإسعاد الناس والتقدم إلى المركز رقم (1) عالمياً في المجالات كافة».

وأوضح سموه: «نحرص على المساهمة في تعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات من خلال تطوير الخدمات التجارية والجمركية التي نقدمها للتجار والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، في إطار حركة التطوير المستمرة التي تشمل القطاعات كافة».