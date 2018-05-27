خيول الإمارات تخوض تحدي «بري الفاج»

دبي (الاتحاد)

تخوض خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم التحدي الكبير في سباق بري الفاج للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات» في سن أربع سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو والذي يقام بمضمار تولوز الفرنسي.

ويمثل خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المهرة «عجايب» بإشراف المدرب الفرنسي فرانسوا روهات، والتي توجت بطلة الجولة الرابعة لكأس زايد لمسافة 1900 متر «قوائم»، والتي أقيمت بمضمار مدينة إشبيلية.

وكانت «عجايب»، وبقيادة مايكل فورست، قد سجلت فوزاً مستحقاً بسباق بري جنرال لمسافة 1650 متراً، حين كانت في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار كرون الفرنسي، وحلت في المركز الثاني عن المهرة «وديعة» في سباق بري شادويل الفرنسي لمسافة 1400 متر يوليو الماضي.

ويمثل خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المهرة «جود» بإشراف دي جوليمين، وسبق لها الفوز بلقب سباق بري أورور لمسافة 1600 متر المخصص للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط. وتفوقت «جود» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل» بفارق بلغ 0.75 طول، وسجلت زمناً وقدره 1:51:10 دقيقة.

وخطفت «جود» الأضواء بفوز مستحق بسباق بري دجلفور لمسافة 1400 متر والذي أقيم بمضمار بورودو بفرنسا، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات، وقطعت المسافة في زمن وقدره 1:36:59 دقيقة. وجاء أكبر فوز للمهرة «جود»، حين نالت لقب سباق كوب دوفرانس «بطولة فرنسا» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار شانتييه الفرنسي.

وقدمت «جود» التي تعد واحدة من أفضل نجوم المستقبل، عرضاً مميزاً في فنون الانقضاض لتكسب اللقب بفارق 0.75 طول، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:52:45 دقيقة.