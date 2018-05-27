«الملك» يستعد للموسم الجديد في هولندا وألمانيا

علي معالي(دبي)

ينهي نادي الشارقة إجراءات إقامة معسكره الخارجي، استعداداً للموسم الجديد بين ألمانيا وهولندا، مثلما فعل الفريق الموسم الماضي.وينقسم المعسكر إلى قسمين، حيث يبدأ الفريق بالاستعداد في هولندا لمدة 12 يوماً، ثم ألمانيا لمدة 13 يوماً، على أن يبدأ المعسكر في النصف الأول من شهر من يوليو المقبل، وقام وفد من النادي بزيارة الأماكن الخاصة بالمعسكر في البلدين، وسوف يلعب الفريق عدداً من المباريات المتدرجة، سواء مع فرق أوروبية، أو مع فرق عربية تقيم معسكراتها في أوروبا في التوقيت نفسه، كما ناقش النادي أيضاً المعسكرات الخاصة بفرق الناشئين والتي تقام كل موسم ما بين صربيا وبعض البلدان الأوربية الأخرى.

من جهة أخرى ما زالت المفاوضات دائرة بالنادي حول صفقات الموسم الجديد، حيث تسعى اللجنة المشكلة لإدارة هذا الأمر لحسم بعض الصفقات في المراكز التي يريدها عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق، الذي طلب التعاقد مع لاعب في وسط الارتكاز وكذلك صانع ألعاب، على أن يكون الثاني أجنبياً، خاصة بعد رحيل صانع الألعاب البرازيلي فاندر إلى عجمان، وهو ما يعتبره العنبري خسارة لفريقه، حيث كان يرغب في بقائه في صفوف الفريق. ويسعى الملك قبل بدء المعسكر الخارجي إلى الاستقرار على كافة الصفقات، خاصة الأجانب، حتى لا تحدث أزمة الموسم المنتهي، حيث ظل الشارقة بلا محترفين أجانب مع بدء الدوري بدوري الخليج العربي، وهو ما يجب على الإدارة الحالية تداركه واختيار العناصر المناسبة قبل فوات الأوان.