27 لاعباً في قائمة الوحدة لمعسكر النمسا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن نادي الوحدة قائمة تضم 27 لاعبا لمعسكره الخارجي في النمسا في الفترة من 13 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد، وشهدت القائمة استبعاد خالد باوزير ومحمد سالم الظاهري وسهيل المنصوري، الذين تلقى النادي طلبات بانتقالهم إلي نادي الظفرة الذي ينافسه عدد من الأندية على بعضهم، وبالمقابل تضمنت القائمة اسم المدافع سالم سلطان الذي أكدت التقارير أنه سيتم ضمه ضمن صفقة انتقال محمد عايض من الجزيرة، وهو ما أكدته أيضا مصادر مطلعة، وتضمنت قائمة المعسكر أسماء

3 أجانب فقط، حيث لم يتحدد بعد الاسم البديل للمجري بلازس جوجاك الذي انتهت علاقته مع الوحدة بنهاية الموسم، ويوجد أكثر من لاعب تحت مجهر الإدارة والجهاز الفني لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول اسم محدد بعد.

وتضمنت قائمة الروماني لروينت ريجكامب مدرب الفريق اللاعبين، محمد الشامسي، وراشد علي وسعيد المسماري، الكمالي، سالم سلطان، أحمد راشد، خالد إبراهيم، برغش، تشانج ريم، عبدالله الحمادي، سالم عبدالله، حسين عباس (الذي انضم مؤخرا إلى العنابي)، ماجد الجنيبي، راشد عبدالله، عبدالله الكربي، سلطان الغافري، محمد عبدالباسط، أحمد العكبري، ناصر عبدالهادي، خليل الحمادي، محمد هلال، طارق الخديم، إسماعيل مطر، باتنا، سيباستيان تيجالي، محمد راشد.

ويقام المعسكر الخارجي على مرحلتين في النمسا حيث يركز الجهاز الفني على الإعداد البدني في فترته الأولى التي تمتد لأسبوعين، وفي المرحلة الثانية للفترة نفسها يركز على العمل الفني والجوانب التكتيكية كما يخوض 4 مباريات ودية، تبدأ بلقاء أحد فرق الدوري النمساوي، ثم فريق إيطالي وآخر تركي، والهلال أو النصر السعوديين، بحسب الجهاز الإداري الذي أوضح أن التجمع للموسم الجديد سيكون في الخامس من يوليو المقبل.