ليوناردو يعود لصفوف «فخر أبوظبي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تتجه النية داخل نادي الجزيرة إلى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد من المدرسة الأوروبية، لاسيما وأن إدارة النادي لا تريد الذهاب بعيداً عن النظام المتبع داخل الفريق، والذي رسخه الهولندي تين كات المدرب السابق للفريق.

صرح بذلك حمد الحر السويدي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، الذي أكد أن هناك العديد من الملفات التي ستكون مطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن السويدي أن ملف اللاعبين الأجانب لا يزال تحت الدراسة أيضاً، مؤكداً احتمالية عودة البرازيلي ليوناردو المعار لنادي النصر السعودي حالياً، كما أكد احتمالية استمرار البرازيلي رومارينيو اللاعب الحالي رغم تلقي النادي لثلاثة عروض لشرائه من نادٍ صيني ونادي الشارقة وكذلك نادٍ خليجي آخر، وشدد على أن الشارقة يتحدث بجدية حول انتقال اللاعب، وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة تشهد تطورات جديدة.

أما بخصوص اللاعبين المواطنين، فقد أكد حمد الحر السويدي أن الفترة المقبلة سوف تشهد مجموعة من القرارات حول احتياجات الفريق، وتحديد إمكانية استمرار بعض اللاعبين المنتهية عقودهم من عدمها.

وقال: الجزيرة ملتزم بالتوجهات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية، مشيراً إلى أن النادي سوف يلتزم تماماً بالسقف المالي في الرواتب ولن يتخطاه بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن هذا هو التوجه في الدولة بشكل عام، وفي أندية أبوظبي بشكل خاص، وسوف يصب في صالح الأندية بشكل كبير.

وأعلن حمد الحر السويدي أن مجلس إدارة شركة كرة القدم سوف يجتمع في القريب العاجل لتحديد الاختصاصات وتوزيع المهام، على لجان محددة، حتى يتم البدء في اتخاذ الخطوات الفعلية لكي يستعد الفريق بشكل جيد للموسم الجديد.

ونفى السويدي ما يثار حالياً حول الأمور المالية للاعبين وتفاوض النادي مع اللاعبين حول المستحقات السابقة، وتقليلها بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أن الأمر لا يخص الجزيرة، وربما يخص نادياً آخر.​