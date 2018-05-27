سعود المعلا يترأس لجنة الأمور المستعجلة

رضا سليم (الشارقة)

اعتمد الاتحاد العربي للشطرنج أجندة بطولات 2018 خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة التنفيذية على مدار يومين بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد، وحضور سامي خضر عبد الرحمن سفاريني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وأعضاء الاتحاد ظافر عبد الأمير مظلوم وبراهيم بن جلول والشادلي الرحماني وفايز الشمري وخالد عز الدين هيجاوي، وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، وطلال أحمد الزعابي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والإعلام بالاتحاد العربي، وخلود عيسى الزرعوني رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العربي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشطرنج.

كما حضر الاجتماع عدد من الضيوف وهم جورجيوس ماكروبولوس نائب رئيس الاتحاد الدولي واناستاسيا ساروكينا رئيس الاتحاد البيلاروسي وحسان توردلييف نائب رئيس الاتحاد الأوزباكستاني للعبة.

وتستضيف موريتانيا بطولة الفرق العربية خلال شهر يوليو المقبل، وتقام بطولة الأندية العربية ذكور وإناث في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر المقبل، وبطولة العرب للفئات السنية ذكور وإناث في تونس خلال الفترة من 2 حتى 11 نوفمبر المقبل، وبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات واجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي في الإمارات خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 7 ديسمبر 2018.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تشكيل اللجان وهي لجنة الأمور المستعجلة برئاسة الشيخ سعود المعلا وعضوية كل من سامي خضر سفاريني النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي وظافر عبد الأمير مظلوم عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام للاتحاد العربي، واللجنة الفنية برئاسة سامي خضر سفاريني وخالد عز الدين نائبا لرئيس اللجنة، والجزائري عدنان نسلة والتونسي مروان العواني والكويتي فادي ملكاوي.