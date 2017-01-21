اتحاد الشطرنج يحتاج إلى لوائح فنية لا تقبل التأويل

رضا سليم (دبي)

طالب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مجلس إدارة اتحاد الشطرنج الجديد، برئاسة الدكتور سرحان المعيني، بفتح صفحة جديدة مع الأندية، والسير في 3 اتجاهات في الدورة الجديدة.

وقال: «لو أراد المجلس الجديد العمل على تطوير اللعبة، والتقدم خطوة للأمام، عليه السير في 3 اتجاهات الأول: فتح صفحة جديدة بالتعاون مع جميع الأندية»، مؤكداً أن نادي الشارقة جاهز للتعاون مع مجلس الاتحاد، مثلما كان متعاوناً مع كل المجالس السابقة، وبشهادة الجميع النادي يعمل بتوجه الاتحاد نفسه في دعم اللعبة وتطويرها من خلال كل ما يقدمه من لاعبين ومدربين وإداريين.

وأضاف أن الاتحاد الجديد عليه مسؤولية كبيرة تجاه أندية الشطرنج، ولا مناص من التعاون معهم، خاصة أننا ننتظر منه الكثير، لأنهم من أبناء اللعبة، ومن المؤكد أن رؤيتهم ستكون في الاتجاه الصحيح، ويدركون همومها ومشكلاتها، وطالب الاتحاد بأن يتخذ الخطوة الأولى بزيارة الأندية في كل أرجاء الدولة، من أجل توطيد العلاقة.

وأكد رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن الاتجاه الثاني هو ضرورة إعادة دراسة اللوائح الفنية، وتنقيحها، قبل أن يبدأ الموسم الجديد وأي بطولة، من خلال التشاور مع الأندية، على أن يكون التعديل قبل بداية المواسم، وقال: «نريد لائحة تعمل لمدة 4 سنوات، وألا تكون غامضة حتى لا تترك مجالاً لأي نادٍ لتفسير اللوائح على هواه»، مؤكداً استطلاع رأي الأندية فيها، والأخذ بالملاحظات عليها، والأهم تثبيتها، ويكفي المشكلات التي حدثت من قبل بين الأندية والاتحادات السابقة كانت بسبب اللوائح.