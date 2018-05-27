بداية رائعة لفيكتوري في فئة واقف محترفين

دبي (الاتحاد)

سجل فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية بداية قوية في جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات المائية، وتألق قائد دراجة فريق فيكتوري تيم البطل العالمي النمساوي كيفين رايترر بالرقم 90 في منافسات المرحلة الأولى محرزا المركز الأول بجدارة واستحقاق قاطعا نصف الطريق نحو التتويج بلقب فئة واقف محترفين جي بي 1.

ووضع قائد فريق الفيكتوري تيم كيفين أول 25 نقطة في رصيده ليتصدر في انتظار المرحلة الثانية التي جرت يوم أمس في الطريق نحو التتويج بأول ألقاب جولات بطولة العالم وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم انتصار عالمي جديد في أول ظهور للفريق بحلته الجديدة وبدراجة إماراتية الصنع تم إنتاجها وتطوير بالكامل داخل جدران مؤسسة الفيكتوري تيم بجبل علي. وتفوق نحم فريق الفيكتوري تيم كيفين على منافسيه على مدار 9 لفات في المرحلة الأولى ومن بينهم الفرنسي ماورين رافئيل صاحب المركز الثاني والذي حصل على 20 نقطة وحامل اللقب في فئة واقف محترفين العام الماضي البلجيكي كوينتين بوسيشي والذي انهي المرحلة في المركز الثالث والذي حصل على 16 نقطة.