واشنطن (د ب أ)

ذكرت شرطة فلوريدا أن نجمة التنس الأميركية فينوس ويليامز، كانت قد دخلت تقاطعا بشكل قانوني قبل حادث السير المميت، الذي وقع قبل شهر وتمت مقاضاتها فيه.

وعرضت شرطة بالم بيتش جاردنز في فلوريدا مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يظهر السيارة الرياضية التي كانت تقودها ويليامز تدخل التقاطع خلال ظهور الضوء الأخضر.

وتظهر سيارتها وهي تتوقف لتتجنب الاصطدام بسيارة أخرى كانت متجهة إلى اليسار أمامها، ثم تواصل ويليامز السير بالسيارة عبر حارات أخرى من التقاطع وتتعرض لاصطدام.

وقالت الشرطة إن المرأة التي كانت تقود السيارة التي صدمت عربة ويليامز في التاسع من يونيو الماضي كان يحق لها السير أيضاً نظراً لظهور الضوء الأخضر لحارتها. ونجت ليندا بارسون 68 عاماً من الحادث، ولكن زوجها جيروم (78 عاماً) الذي كان راكباً في السيارة توفي بعد 13 يوماً، ورفعت عائلة بارسون دعوى قتل خطأ تسعى إلى تحميل ويليامز المسؤولية عن وفاة جيروم بارسون.