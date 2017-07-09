نادال يصل حاجز الـ 28 في «حفل خاشانوف»

لندن (أ ف ب)

بلغ الإسباني رافايل نادال بسهولة الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الروسي كارن خاشانوف. وتغلب نادال (31 عاماً) المصنف ثانياً عالمياً والباحث عن لقبه الثالث في ويمبلدون بعد 2008 و2010، على خاشاروف 6-1 و6-4 و7-6 (7-3)، وعادل الإسباني المصنف رابعاً في البطولة، رقمه القياسي الشخصي بالفوز في 28 مجموعة توالياً في البطولات الكبرى، علماً أنه أحرز الشهر الماضي لقب بطولة رولان جاروس المقامة على ملاعب ترابية، للمرة العاشرة في مسيرته (رقم قياسي).

ويسعى نادال إلى بلوغ ربع نهائي البطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ عام 2011، حينما خسر في النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وقال نادال: «لعبت بطريقة رائعة لمجموعة ونصف المجموعة، لكن الأمور أصبحت أصعب بعد ذلك. بدأ يضرب الكرات بقوة، وبالتالي أنا سعيد للفوز بثلاث مجموعات».

ولدى السيدات كانت مواجهة فينوس وليامز مع اليابانية نعومي أوساكا لقاء بين جيلين.. فلم تكن الثانية ولدت بعد عندما خاضت فينوس أولى مبارياتها في بطولة ويمبلدون، وتغيبت الأميركية البالغ عمرها 37 عاماً على منافستها لتصعد لدور الستة، ولم تكن المباراة سهلة بأي حال من الأحوال على فينوس، الفائزة بلقب ويمبلدون خمس مرات رغم خبرتها الطويلة لمدة 20 عاماً على الملاعب العشبية.

ولا يعكس فوز فينوس بنتيجة 7-6 و6-4 حقاً القوة الهجومية والضربات الناجحة لأوساكا، البالغ عمرها 19 عاماً والمصنفة 59 عالمياً، والتي فعلت ما يكفي خلال المباراة لتثبت أن مستقبلها في ويمبلدون سيكون أفضل.