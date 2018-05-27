«الشارقة الرياضي» بطل سلة «رياضة المرأة»

الشارقة (الاتحاد)

حلق فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب كرة السلة للدورة الرمضانية الرياضية العاشرة والتي نظّمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، بمشاركة 500 لاعبة من 23 نادياً محلياً إضافة إلى مشاركات مؤسسات القطاع الخاص والتي أقيمت برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وجاء تتويج «سيدات الشارقة» عقب فوزه على سيدات شيفروليه 94 - 47 ليذهب المركز الثاني إلى «شفروليه» والمركز الثالث إلى «ريفينز».

كما شهد اليوم الختامي منافسات المبارزة، بمشاركة 90 لاعبة من مختلف الجنسيات، والتي أسفرت في فئة الايبيه فرقي عن حصول الشارقة الرياضي للمرأة على المركز الأول فيما كان المركز الثاني من نصيب نادي شباب الأهلي- دبي بينما ذهب المركز الثالث مكرر إلى الشارقة الرياضي للمرأة وأكاديمية أم ك بينما أسفرت نتائج الفلوريه فرقي عن حصول بني ياس على المركز الأول تلاه في المركز الثاني الشارقة الرياضي للمرأة بينما تقاسم المركز الثالث شباب الأهلي- دبي والوحدة.

وحلق أسبيريا بلقب الطائرة تلاه في المركز الثاني أكاديمية الطائرة بينما كان المركز الثالث من نصيب الشارقة الرياضي للمرأة بينما شهدت منافسات الكاراتيه تنافسا قويا مما كان له المرود الإيجابي على مختلف الفئات.

حضر حفل الختام الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعيسى على هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومروان أحمد الصوالح رئيس اتحاد الرياضية المدرسية وندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ووجهت ندى عسكر النقبي الشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لدعم سموها المتواصل لرياضة المرأة في الدولة وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص ولرعايتها بشكل كامل الدورة الرمضانية الرياضية العاشرة، ولجميع الفعاليات المشاركة. وأضافت: النجاح الباهر للنسخة العاشرة، وفوز فريق الشارقة بلقب كرة السلة ثمرة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد موجهة الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه للدورة الرمضانية، وأولياء الأمور لحرصهم على متابعة المنافسات بشكل يومي مما أسهم في النجاح الذي تحقق. من ناحيته، أكد عيسى هلال أن مثل هذه البطولات تسهم في رفع المستوى الفني للألعاب المختلفة مثمنا جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وعملها المتميز الدؤوب وخصوصا أنها الشريك الأصيل في تطور وتميز رياضة المرأة بالدولة.