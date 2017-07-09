صدارة ثنائية لـ «سوق دبي الحرة» الإيرلندية للجولف

إيرلندا (الاتحاد)

تصدر الفرنسي بينجامين هيبرت والأميركي دانيل أم الترتيب بمجموع 13 ضربة تحت المعدل بعد جولتين في «بطولة إيرلندا المفتوحة- سوق دبي الحرة»، التي تختتم اليوم على ملعب بورتستيوارت في مدينة لندنديري الإيرلندية، بالفترة، وتعد البطولة رقم 27 من أصل 47 بطولة في منافسات الجولة الأوروبية للجولف التي تقام بعنوان «السباق إلى دبي»، علماً أنها تشهد زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية العام الحالي لتصل إلى 7 ملايين دولار.

ونجح اللاعبان هيبرت وأم بتحقيق 67 ضربة في الجولة الثانية، ليواصلا التمسك بالصدارة بفارق ضربة واحدة عن الإسباني جون راهم الذي يمتلك 12 ضربة تحت المعدل.

ويأتي في المرتبة الرابعة الإنجليزيان أوليفر فيشر وماثيو ساوثجيت والأسكتلندي سكوت جايمسون بمجموع 11 ضربة تحت المعدل، فيما جاءت المفاجأة بخروج مبكر للإيرلندي روري ماكلروي حامل اللقب، وداعم البطولة عبر مؤسسة روري، بعدما أنهى أول جولتين بمجموع ضربة واحدة فوق المعدل، بعدما تأثر بمشاركته في بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة قبلها، وقدم جهداً مضاعفاً في تلك البطولة من أجل محاولة الفوز بها، كونها من الألقاب الرئيسية في موسم رياضة الجولف العالمي.

وتقدم هذه البطولة فرصة مضاعفة للترويج لدبي، سواء عبر العنوان الرئيسي للجولة الأوروبية الذي يحمل اسم (السباق إلى دبي)، أو اسم البطولة بالذات المرتبط بسوق دبي الحرة، في فرصة مثالية للبطولة التي تم ضمها إلى سلسلة رولكس العام الحالي، ويتم من خلالها منح جوائز مالية ضخمة تجذب أفضل نجوم لعبة الجولف، إلى جانب زيادة ساعات البث للبطولة هذا العام، وهو أمر مهم لإبراز اسم دبي، سواء سوق دبي الحرة الراعي الرئيسي، أو السباق إلى دبي، بما يحقق مردوداً كبيراً على مدينة دبي بالمجمل العام، ويعزز من دور البطولات الرياضية في السياحة والترويج.

وشهدت البطولة العام الحالي مبيعات قياسية على صعيد تذاكر حضور المنافسات، مع الإقبال الجماهيري الكبير، والذي تزامن مع تعديل موعد إقامتها ضمن سلسلة من البطولات الرئيسية العام الحالي.