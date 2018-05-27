دبي (الاتحاد)

تشهد بطولة السلة للكراسي المتحركة اليوم 4 مباريات في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، المقامة حالياً بصالة نادي شباب الأهلي دبي، حيث يلتقي جي كي للرياضة مع القيادة العامة لشرطة دبي، وتجمع المباراة الثانية هيئة الطرق والمواصلات مع دبي لخدمات الإسعاف، والمباراة الثالثة بين النيابة العامة والأنصاري للصرافة بينما المباراة الرابعة والأخيرة في الأمسية تجمع بين بلدية دبي ودناتا للسفريات.

يذكر أن فرق البطولة العشرة تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق النيابة العامة والأنصاري للصرافة والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وجي كي للرياضة، وتضم المجموعة الثانية فرق بلدية دبي ودناتا للسفريات وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي والفائزان إلى النهائي الذي سيقام بصالة ند الشبا 5 يونيو المقبل.