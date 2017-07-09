الفلبيني مولينا يحرز كأس «دولية صيف الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز أستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني أنتونيو مولينا، كأس بطولة صيف الشارقة الدولية للشطرنج الكلاسيكي بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الدولي المصري رامز سمير مسجلاً 8 نقاط من 8 انتصارات وخسارة وحيدة، كما حقق الدولي الهندي سالفي أميت لقب بطولة صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1500 بعد فوزه في الجولة التاسعة والأخيرة على الدولي الفلسطيني علي صايل، ويصل للنقطة الثامنة ويتوج بالميدالية الذهبية وكأس البطولة.

كانت الجولة التاسعة والأخيرة من بطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1500 والبطولة الدولية المفتوحة لجميع الفئات والأعمار، قد جرت مساء أمس الأول بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي نظم البطولتين على مدار 9 أيام، بمشاركة 165 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، تنافسوا على جوائز البطولة البالغة 20 ألف درهم، من بينهم 13 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

شهد حفل الختام حسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد الشطرنج وعلي سعيد أبو خليل مستشار مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمهندس وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والفعاليات لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والعديد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج المقيمين في الدولة.

وجاء الترتيب النهائي لبطولة صيف الشارقة الدولية للشطرنج الكلاسيكي، بتصدر الأستاذ الاتحادي الفلبيني أنتونيو مولينا برصيد 8 نقاط قمة البطولة، وحل بالمركز الثاني الدولي الأرميني إدوارد هاكوبيان برصيد 7.5 نقطة، والمصنف الأول على البطولة الدولي السوري عبد القادر ريس في المركز الثالث برصيد 7.5 نقطة، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق كسر التعادل، وجاء بالمركز الرابع الدولي الفلبيني فرانسيس إيروين بينما حل خامساً الدولي المصري أشرف رمضان، وحصل على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الناشئ سيف أحمد الزرعوني.