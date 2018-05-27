العاصفة ومياه دماني يدشنان «قدم الصالات» اليوم

رضا سليم (دبي)

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأول في الصالة الرياضية لمجمّع ند الشبا، وسط 4300 متفرجا من الجماهير العاشقة لكرة القدم عموما ولفريقي ريال مدريد وليفربول خصوصا، الذين تجمعوا في الصالة لمتابعة المباراة النهائية من خلال شاشة عملاقة بقياس 15 مترا في 10 أمتار ذات التقنية الأحدث من نوعها 4K، جهزتها اللجنة المنظمة للدورة لتكون جزءا من الاحتفالية الكروية التي تحرص على تنظيمها للجمهور في النهائيات الأوروبية والعالمية التي تتزامن مع موعد تنظيم الدورة، ومن بينها نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس العالم لكرة القدم 2014.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على لقاء الجمهور وتحيتهم ومتابعة المباراة في الصالة، كما تابعت الجماهير المباراة من الشاشات الأخرى المثبتة في خيمة الدورة وصالة البادل تنس، وكان النهائي أشبه بمباراة في صالة ند الشباب في ظل الجمهور الكبير الذي حمل أعلام الفريقين وشجع بروح رياضية.

وأوقفت اللجنة المنظمة جميع المسابقات في الدورة امس الأول من أجل منح الجماهير والرياضيين المشاركين الفرصة للاستماع بالمباراة التي تحظى باهتمام عشاق لعبة كرة القدم، وخصصت اللجنة، عددا كبيرا من الجوائز القيمة للجماهير تم السحب عليها بين شوطي المباراة وعقب صافرة النهاية للمباراة تضمنت 10 هواتف آيفون أكس، و2 آيباد وعددا من التلفزيونات، إلى جانب السحب الكبير على سيارة ديسكفري سبورت، كما تم توفير خدمات الضيافة عبر المطاعم التي فتحت أبوابها هناك، وإقامة فعاليات للأطفال منها الرسم على الوجوه وتوزيع الأعلام على الجماهير الحاضرة بما عزز من تجربة متابعة هذه المباراة في أجواء مميزة في دورة ند الشبا الرياضية.

وأعرب حسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، عن سعادته للأجواء الاحتفالية التي سادت مجمع ند الشبا الرياضي في الصالة المغلقة وفي خيمة الدورة، مؤكدا أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، حريص دائما على أن يجمع عشاق الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة، حيث سعت الدورة إلى جمع الجماهير لمتابعة المباراة النهائية الكبرى التي تتزامن مع موعد تنظيم الدورة في أجواء احتفالية تتناسب مع مكانة كرة القدم في قلوب الجماهير ومكانة الدورة التي أصبحت حاضنة لكل عشاق الرياضة من مختلف الجنسيات الذين يجدون في دورة ند الشبا الرياضية جميع وسائل المتعة الرياضية والالتقاء وتعزيز العلاقات مع مختلف أفراد المجتمع.