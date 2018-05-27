«الصقور» يجدد عقد مال الله

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قرر مجلس إدارة نادي الإمارات تجديد عقد المدافع أحمد محمد مال الله لمدة موسم بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية، عقب عودة اللاعب من رحلة علاجية في ألمانيا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام دبا الفجيرة الموسم الماضي، إذ أصبح اللاعب الثالث الذي يجدد معه النادي بعد زميليه المدافع سعد سرور وعلي صقر حارس المرمى.

ويسعى مسؤولو النادي لحسم خيار تجديد عقد المهاجم الدولي أحمد مال الله وقطع الطريق على الأندية التي تسع لضمه، حيث لم تتكشف نتائج المفاوضات الجارية الآن رغم أن النادي يضع اللاعب ضمن خياراته في الموسم الجديد، في حين لم يتم الإعلان عن أي صفقة من اللاعبين الأجانب بانتظار المفاوضات المرتبطة بهذا الملف ورؤية المدرب الجديد للنادي.