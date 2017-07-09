انطلاقة مهرجان «أبوظبي للشطرنج» 13 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم ورعاية وزارة شؤون الرئاسة الشريك الاستراتيجي، بدأ العد التنازلي لانطلاقة مهرجان أبوظبي الدولي الرابع والعشرين للشطرنج والذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة اعتباراً من 13 أغسطس المقبل.

وحرصت اللجنة المنظمة على تأمين كل الإمكانيات المتاحة لضمان إنجاح الحدث الرياضي الشطرنجي السنوي المتميز الذي بلغ عامه الـ 24، وتواصل اللجان جهودها لوضع اللمسات والترتيبات الخاصة بانطلاقة المهرجان، بعد أن أصبح ضمن أبرز المهرجانات على المستوى العالمي وهو يستقطب أعداداً كبيرة من اللاعبين المصنفين البارزين من كل أقطار العالم، مما جعل من أبوظبي عاصمة للرياضات العالمية.

وقررت اللجنة المنظمة تقسيم فعاليات المهرجان إلى 3 بطولات رئيسية، تم خلالها مراعاة فارق المستوى الفني والسن، بما يوفر التكافؤ الفني بين اللاعبين واللاعبات وفي مقدمتها بطولة الأساتذة التي تقتصر فيها المشاركة على اللاعبين الذين لا يقل تصنيفهم الدولي عن 2100، ويستثنى من هذا الشرط لاعبو نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وتقام تلك البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمنها المحدد للمباراة هو 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة ملعوبة، وستوفر اللجنة المنظمة إقامة مجانية في فندق من فئة الخمس نجوم للاعبين المصنفين البارزين الذين يبلغ تصنيفهم 2550 وما فوق (شرط حصول اللاعب على موافقة اللجنة المنظمة).

وستكون البطولة الثانية ضمن المهرجان هي البطولة المفتوحة، وسيكون باب الاشتراك مفتوحا أمام كل الراغبين في المشاركة في البطولة الذين يقل تصنيفهم الدولي عن 2100، وتقام البطولة كذلك على النظام السويسري من 9 جولات، بزمن 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة ملعوبة.

أما البطولة الثالثة للناشئين تحت 15 سنة وتقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين مواليد عام 2002 وما دون، وتقام على النظام السويسري من 9 جولات، والزمن المحدد للمباراة هو 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة ملعوبة.

وهناك بطولة الشطرنج الخاطف الاستثنائية وفقاً للنظام السويسري من 11 جولة، وزمنها المحدد هو 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة ملعوبة.

أما بطولة الشطرنج العائلي التي تميز بها النادي، فهي بطولة فرقية ويتشكل كل فريق من لاعبين، وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المسجلين وأحد ذويهم ( الأب أو الأم )، وتقام على النظام السويسري من 7 جولات في حال تجاوز عدد الفرق المشاركة 10 فرق، ودون ذلك تقام على نظام الدوري الكامل، وزمن المباراة 15 دقيقة لكل لاعب، والاشتراك مجاناً.

أما بطولة حماة الوطن فتقتصر المشاركة فيها على أفراد الجيش والشرطة والدفاع المدني ومجندي الخدمة الوطنية، وتقام البطولة وفقاً للنظام السويسري من 7 جولات في حال تجاوز عدد المشاركين 10 لاعبين، ودون ذلك تقام على نظام الدوري الكامل وزمن المباراة 15 دقيقة لكل لاعب، والاشتراك بالمجان وسيكون باب الاشتراك متاحاً للجميع عبر موقع النادي والمهرجان، ويغلق باب الاشتراك في الأول من أغسطس المقبل.