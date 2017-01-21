الشعب في نصف النهائي.. وخسارة ثانية للمنتخب

عماد النمر (الشارقة)

فاز الشعب على العربي القطري 18/‏17 في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وضمن الفريق الشعباوي التأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى على المنتخب الوطني.

كما فاز الزمالك على منتخبنا الوطني بنتيجة 21/‏20، في مباراة قوية ومتكافئة المستوى، وتقام اليوم مباراتان تجمع الأولى الشارقة مع الأهلي المصري، ويلتقي في الثانية بالمازاجروس المجري مع المجمع البترولي الجزائري.

بدأ لقاء الشعب والعربي القطري بتحفظ شديد من الفريقين وتكتل دفاعي كبير واستمر التعادل السلبي قائماً حتى الدقيقة الثالثة، عندما نجح رائد سعيد من وضع فريق الشعب بالمقدمة، وسجل جمال عبد العزيز التعادل للعربي في الدقيقة الرابعة، ويحصل العربي على رمية جزائية نفذها بنجاح أمير نور الدين، ويتعادل عمر حجاج للشعب 2/‏2، ويسجل ماجد مال الله للشعب، ويسجل العربي هدفين متتاليين ليتقدم لأول مرة 7/‏ 5، ويزيد الفارق حتى تصل النتيجة 9/‏ 5 لينتهي الشوط الأول 9/‏ 6 لمصلحة العربي القطري.

وبدأ الشوط الثاني عرباوي بالهدف العاشر، ويسجل الشعب ثلاثة أهداف، ويدرك البحريني على عبد القادر التعادل للشعب 10/‏10، ويعود العربي للتقدم عن طريق الحبيب المنصف، ويتقدم عمر حجاج للشعب بالهدف الثاني عشر، ويستمر التكافؤ بين الفريقين حتى التعادل 14/‏14 بالدقيقة 20، ثم يعود الشعب للتقدم 15/‏14، ويستمر التفوق الشعباوي 18/‏ 16، ويحصل العربي على رمية جزائية في نصف الدقيقة الأخيرة يسجل منها أمير عبد النور، لينتهي اللقاء بفوز الشعب 18 /‏ 17 ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وفي المباراة الثانية، فاز الزمالك «حامل اللقب» على منتخبنا الوطني 21 /‏ 20، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ليعوض خسارته في المباراة الأولى أمام العربي القطري، ويلتقي في الجولة الثالثة مع فريق الشعب غداً.

جاءت البداية سريعة وساخنة باحتساب رمية جزائية لمنتخبنا الوطني سجلها بنجاح وليد إبراهيم ليفتتح أهداف اللقاء، ويتألق الحارس خالد سعيد ويتصدى لأكثر من كرة من مهاجمي الزمالك، وفي الدقيقة السادسة يتعادل الزمالك عن طريق خالد حسام، ويتقدم 2/‏ 1، وينجح محمد سعيد بالتعادل لمنتخبنا، ثم يتقدم الزمالك 3/‏ 2 عن طريق رمية جزائية بالدقيقة العاشرة، ويتألق حارس الزمالك هاني هشام ويتصدى بنجاح لتصويبتين، ويتقدم الزمالك 6/‏ 3، قبل أن يقلص نجم منتخبنا شهاب غلوم النتيجة 4/‏ 6، ويطلب خالد أحمد مدرب منتخبنا وقتاً مستقطعاً لتنظيم الصفوف ويقلص شهاب غلوم الفارق بعد تسجيله الهدف السابع لمنتخبنا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 10/‏7.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه في الخمس دقائق الأولى 13/‏ 11، ويسجل عبد الله الكثيري من رمية جزائية، ويصاب مبارك عبد الله في كتفه ويخرج لتلقي العلاج، وينجح منتخبنا في تقليص الفارق عن طريق عيسى البناي 13/‏15، ويستمر تفوق منتخبنا ويدرك التعادل بتصويبة عيسى البناي 16/‏16، ويطلب مدرب الزمالك وقتاً مستقطعاً، ويتقدم الزمالك 17/‏ 16، وينجح منتخبنا في التقدم 18/‏ 17، لكن الزمالك يسجل ثلاثة أهداف متتالية ليتقدم 20/‏ 18، وينقذ حارس مرماه انفراداً من عيسى البناي ويرد القائم تسديدة لمنتخبنا، كانت كفيلة بالتعادل، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 21 /‏20 ويتلقى منتخبنا الخسارة الثانية بالبطولة.